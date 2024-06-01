Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı - Son Dakika
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Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

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Adana'da sulama kanalının yanındaki caddede koyun kesen bir şahıs, kestiği hayvanın kanını ve dışkısını kanala akıttı. Polis tarafından yakalanan şahsa 977 lira para cezası kesildi.

01.06.2024 16:27  Güncelleme: 17:07
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Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve hayvanın kanı ile dışkısını kanala akıtan kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. sulama kanalının yanında koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya akıtan Ziver A. bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kestiği koyunun kanını ve dışkısı suya döken kişi yakalandı

977 LİRA CEZA KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fayton Faytoncu: 977 lira mi bu cezalar niye caydirici degil bu nasil bir ceza … 50 100 bin kesin emsal olsun! 23 0 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: sen dua et 1000 lira vermemişler ceza yoksa bu adam nasıl dönerdi 3 0
  • ersen temel: bu kadar komik ceza mı olur en az Bir milyon olacakki caydırıcı olsun 8 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yine Adana 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser: dökeceğine icseydin keşke belki dnaana iyi gelirdi hayvanın etini yiyeceksin kanını iceceksin 2 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: kazara olan suçlar dışında diğer tüm suçlara inanılmaz yüksek cezalar verilmeli. 3 0 Yanıtla
  • Kartal: komik ceza arabayla çöpe atmaya kalksa daha fazla öder caydırıcı ceza lazım 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: 1000 lira olsa nasıl öderdi bu adam çok büyük bir ceza vermişler vay be 2 0 Yanıtla

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