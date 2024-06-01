Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, eşi Özer Çiller'i kaybeden eski Başbakan Tansu Çiller'i hedef aldı. Buldan, eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatarak Çiller'e "Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.

01.06.2024 16:30  Güncelleme: 16:47
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Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi sonrası, Çiller ailesi gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada kimileri baş sağlığı mesajlarını iletirken kimileri de Tansu Çiller'i hedef aldı. O isimlerden biri de Eski HDP Eş Genel Başkanı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan oldu.

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
Özer Çiller ve Tansu Çiller

"NE KADAR MANİDAR DEĞİL Mİ TANSU ÇİLLER?"

Yaptığı paylaşımda 90'lı yıllarda hayatını kaybeden eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatan Buldan, "Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan\'dan Çiller\'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

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Son Dakika Politika Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ömer Atasoy: Allah razı olsun Tansu başkandan ne güzel şeyler yapmış 89 29 Yanıtla
    Sehit Çekiç: tamam darısı senin babana inşallah 29 36 Harun Çelik: Ateşi bol olsun 5 2
  • Erol MARASLI: Buldan, senin elinde vatana ihanet etmeseydi hiç birşey olmazdı. 76 20 Yanıtla
  • Ali Topatan: Adam oksay dı da yatağında ölseydi. 60 14 Yanıtla
  • Ömer Atasoy: Çekiç senide reis götürür heralde raad ol ;) 10 0 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay: Buda tez zamanda selo nun yanina yolcu, zaman doluyor pelo.. tik tak tik tak.. 6 2 Yanıtla

16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
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SON DAKİKA: Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle - Son Dakika
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