Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi'ndeki Rampa Kalkış Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi'ndeki Rampa Kalkış Testini Başarıyla Tamamladı

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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi'ndeki piste benzer şartlarda denediği ilk rampa kalkış testini başarıyla tamamladı. Test süreci başarıyla devam eden Bayraktar TB3, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Toplamda 395 saat 43 dakika havada kalan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar, ihracat şampiyonu olarak savunma ve havacılık sektöründe önemli bir yer edinmiştir.

01.06.2024 16:59
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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), TCG Anadolu Gemisi'ndeki piste benzer şartlarda denediği ilk "rampa kalkış testini" başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2'nin bir üst modeli olan Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

RAMPA KALKIŞ TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, ilk kez denediği rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

"ADIM ADIM TCG-ANADOLU'YA"

Test sonrası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "Adım adım TCG-Anadolu'ya, oradan da eşsiz maviliklere..." notuyla Bayraktar TB3'ün kalkış anlarının videosunu paylaştı.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayıs'ta Bayraktar AKINCI TİHA'nın kolunda Tekirdağ Çorlu'dan havalandı. İki platform ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı ve Bayraktar TB3'ün Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikali gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA, bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam edecek.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

TOPLAM UÇUŞ 395 SAATE ULAŞTI

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti. Bayraktar TB3 SİHA, 26 Martta ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ BU YIL YAPILACAK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Bayraktar TB3 SİHA rampadan ilk kalkışını yaptı: Adım adım TCG-Anadolu'ya

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i yurt dışı satışlardan oluşuyor. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 9 ülke ile olmak üzere toplamda 34 farklı ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi\'ndeki Rampa Kalkış Testini Başarıyla Tamamladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi'ndeki Rampa Kalkış Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi'ndeki Rampa Kalkış Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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