Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı - Son Dakika
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Politika

Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, meclis kürsüsüne arıcı kostümüyle çıkarak vekillerin bulunduğu sıralara doğru duman sıktı. Arı yetiştiricilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek isteeyen Adıgüzel, "Hem üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır" dedi.

09.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:58
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Adıgüzel, arıcıların karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek için arıcı kıyafeti ile mecliste konuşma yaptı. O ilginç anlar TBMM TV'de canlı yayınlandı.

MAZOT DESTEĞİ ÇAĞRISI

TBMM Genel Kurulu bugün, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. " Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı konuşma yapan Adıgüzel, arıcılara mazot desteği ve arının aç kalmaması için şeker desteği verilmesini talep etti.

Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel milletvekillerinin üzerine duman sıktı

"KORKMAYIN ARKADAŞLAR"

Arıcı kıyafeti giydikten sonra meclis sıralarından alkış alan Adıgüzel, "Korkmayın arkadaşlar, bu arıcının resmi. Bu emeğin alın terinin resmi. Sizlere sağlıklı bal yedirmek için evlerinden ocaklarından uzakta dağ başlarında çadırlarda ve barakalarda aylarını ve yıllarını veren insanların resmi. Defalarca konuştuk kulaklarınızın dikkatini çekemedik belki gözlerinizin dikkatini çekeriz diye bunu yapıyorum. Sadece arıcılar için değil sizin içinde konuşuyorum. Sağlıklı bal yemeye hakkı olan herkes için. Çocuklar hamile kadınlar, yurtlardaki öğrenciler, askerdeki Mehmetçikler için konuşuyorum. Sahte bal ile zehirlenen bütün toplum için konuşuyorum. Arılara ihtiyacı olan bütün doğal hayat bütün çiçekler, bütün meyveler için konuşuyorum" diyerek milletvekillerine doğru duman sıktı.

Adıgüzel ayrıca, Türkiye'nin sahte bal cenneti olduğunu iddia ederek, market raflarındaki balların yüzde 80'inin hileli ballar olduğunu dile getirdi.

Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP\'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı

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Son Dakika Politika Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Şahin: En azından yandaşlar için çaba sarf etmiyor halk için çalışıyor. Ak Parti liyim 9 3 Yanıtla
    mustafa sagdic: bh yoruma niye disslike atmislar anlamadim. 1 0

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