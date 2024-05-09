18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi

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Zuhal Ebrar Yıldız, Beyoğlu'nda polis ile kapkaç şüphelileri arasında kalmış, açılan ateşle sırtından vurulup ölmüştü. 18 yaşındaki genç kızın ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan polis memuruna 5 yıl hapis cezası verildi.

09.05.2024 17:15
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Beyoğlu'nda "Dur" ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Alper D.'ye mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.

İKİ KAPKAÇ ŞÜPHELİSİYLE POLİSİN ARASINDA KALMIŞTI

Kaptanpaşa Mahallesi, Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız, iki kapkaç şüphelisiyle polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet ederek ölümüne neden oldu.

18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi

9 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. Polis Alper D.'nin "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık polis Alper D. ve taraf avukatları katıldı.

18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi

"BİRİSİNİN ZARAR GÖRECEĞİNİ ÖNGÖREMEMİŞTİM"

Savunma yapan Alper D., "Olay nedeniyle üzgünüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, vicdani olarak da zor durumdayım. Kullanılan silah beylik tabancasıdır. Tek amacım başka insanların zarar görmemesi için çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken başka bir kişinin zarar görmesini istemem düşünülemez. Öngörülmemiş bir olaydır. Birisinin zarar göreceğini ön görememiştim" dedi.

18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi

POLİS MEMURUNA 5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme tutuksuz sanık Alper D.'ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan indirim uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız\'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
Kaynak: DHA

Zuhal Ebrar Yıldız, Beyoğlu, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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