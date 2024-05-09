Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu

Geniş Video İzle

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler yarın iş bırakacak. Okulların yarın tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. İddialar yalanlanırken yarın okulların açık olacağı vurgulandı.

09.05.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto ediliyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.

"OKULLAR TATİL" İDDİASINA YALANLAMA

Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi. Ancak yarın tüm gün derslere girmeme kararı aldı.

BAKAN TEKİN SENDİKA BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin dört eğitim sendikasıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Birlikte sürece sahip çıktığımızı gösteren bir basın açıklaması yapmak üzere iki sendika başkanı arkadaşımız bizimle beraber bu sürece sahip çıkmak konusunda yanımızda oldular. Her iki sendikaya da teşekkür ediyorum." dedi. Tekin, Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim." dedi.

"81 İLDE İŞ BIRAKACAĞIZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti. Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.

Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tatil, Eğitim, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Türkiye İsrail’e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama Türkiye İsrail'e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement