8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi

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Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği ve 8,5 milyon kazanacağı konser için titizlikle hazırlanıyor. Konseri için estetik operasyon geçirerek 3 kilo veren Pekkan, sahne şovları için çalışmalara başladı.

KONSER ÖNCESİ GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği "60 yıllık kariyerimde ilk" dediği konseri için iğneden ipliğe her şeyiyle ilgilendi. En pahalı bileti 22 bin lira olan konserin biletleri de şimdiden tükenmek üzere. Ajda Pekkan konseri için, göğüslerine küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdı. Cildine de mezoterapi uygulaması yaptıran Süperstar o gece kusursuz görünmek için belirli aralıklarla yüz ve vücut maskeleri yaptırıyor.

HANGİ POZA NASIL FOTOŞOP UYGULANACAĞINA KENDİ KARAR VERECEK

Diyetisyen ve spor hocasıyla 1,5 ayda 3 kilo veren Pekkan, giyeceği 4 kostümden biri çok iddialı olduğu için konser gününe kadar 2,5 kilo daha vermek istiyor. "Sahnede devrim yaratacağım diyen" Pekkan'ın 500 bin lira tutan 4 kostümüne Burcu Sedef imza attı. Lazer şovlarının yapılacağı konserde 40 dansçı, Ajda Pekkan'a eşlik edecek. Sahnesi 800 metrekare, kulis iste Süperstar'ın isteği üzerine çok sade dizayn edilmiş. Konser sonrası photoshop ekibinin başında durmak isteyen Ajda Pekkan, hangi pozda nasıl photoshop uygulanacağına kendisi karar verecek.