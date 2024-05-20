İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam Doğu Azerbaycan'da şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle düştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle saatler süren arama çalışmalarına Akıncı İHA'nın katılmasıyla helikopterin enkazının yeri tespit edilirken, görevlilerin olay yerine intikali sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

AZERBAYCAN GEZİSİ DÖNÜŞÜNDE KAZA YAPTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı. Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle uzun saatler aldı.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'den gönderilen Akıncı İHA'nın yerini tespit ettiği enkaza ulaşan İranlı yetkililer helikopterde bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malık Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Al Haşım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KABİNE ACİL OLARAK TOPLANDI

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğünün devlet televizyonundan duyurulmasıyla, gözler Tahran'a çevrildi. Tasnim haber ajansı, Tahran'da kabinenin acil şekilde toplandığını bildirdi.

İRAN'DA BORSA KAPATILDI

Yaşanan olay üzerine İran'da borsanın kapalı olacağı açıklandı. Yetkililer, sonraki günlere dair nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yeni bir açıklamanın yapılacağını söylüyor. Pazar günü kaza haberinin duyulmasıyla İran riyali ABD doları karşısında değer kaybetmişti.

ALİYEV İLE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Tasnim konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu ve bazı bakan ve yetkilileri taşıyan iki helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığını bildirdi. Ajans, İran Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi. Olay, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

AKINCI İHA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

KONVOYDAKİ 2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiği ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığı belirtildi. Reisi'nin konvoyundaki 2 helikopterin daha sonra güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, barajın açılışı sonrası helikopterle bölgeden ayrılırken son görüntüsü.

İŞTE HELİKOPTERİN MODELİ

Görüntüleri ve videoları inceleyen uzmanlar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve eşlikçilerinin ABD yapımı Bell 212 tipi bir helikoptere bindiklerini doğruladı. Hava aracının, bir pilot ve 14 yolcu ile birlikte 15 koltuk kapasitesine sahip orta büyüklükte bir helikopter olduğu ortaya çıktı. Reisi'nin helikopterinde uçuş ekibi ve olası güvenlik personeli de dahil olmak üzere kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3 PERSONEL KAYBOLDU

Helikopterin düştüğü bölgede yağmurlu, sisli ve soğuk hava koşulları nedeniyle aramalar güçlükle yapılıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar İran Kızılayı'ndan 3 personelin kaybolduğu bildirildi.

CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI GÖREVİ DEVRALACAK

İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.

Hüseyin Emir Abdullahiyan,

HÜSEYİN EMİR ABDULLAHİYAN KİMDİR?

Muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1964 yılında İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde doğdu. 1991 yılında Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve Farsça, Arapça ile İngilizce bilen Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Abdullahiyan, 3 yıl yardımcılığını da yaptığı eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sonrası Ağustos 2021'de Dışişleri Bakanı oldu. Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı görevinden önce, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Abdullahiyan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İran, Tahran ile Riyad arasında yaşanan gerginliğin ardından 7 yıl sonra Suudi Arabistan ile Mart 2023'te diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşma sağlandı.



