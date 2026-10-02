Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı - Son Dakika
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Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı

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Fransa’da öğrencilerin eğitim politikalarına yönelik protestoları ülke genelinde büyürken, gösteriler bazı kentlerde şiddet olaylarına sahne oldu. Paris, Lyon ve Lille başta olmak üzere çok sayıda kentte okul girişlerinde eylemler ve barikatlar görülürken, güvenlik gerekçesiyle yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ve jandarma personelinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve okullara daha fazla kaynak ayrılması talebiyle başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı. Paris başta olmak üzere Lyon, Lille, Strasbourg, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde gösteriler sırasında polisle öğrenciler arasında çatışmalar yaşanırken, yaklaşık 400 lise cuma günü kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, protestoların başladığı günden bu yana 305 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı. 

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Geçen hafta Paris çevresindeki liselerde başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin farklı kentlerine yayıldı. Öğrenciler; sınıflardaki yoğunluk, öğretmen eksikliği, uzun ders saatleri, yetersiz okul koşulları ve bakımsız binalara tepki gösteriyor.

Fransa Eğitim Bakanlığına göre perşembe günü ülke genelinde 1.020'den fazla lise protesto veya grevlerden etkilendi. Bunların 222'sinde doğrudan okul girişleri bloke edildi. 

400’DEN FAZLA OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, güvenlik gerekçesiyle cuma günü 400'den fazla eğitim kurumunun kapalı kalacağını açıkladı. Bakanlık, bazı okullarda yangın güvenliği sistemlerinin zarar gördüğünü, bazı yerlerde ise okul personelinin hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca cuma günü 560 okulda protesto veya çeşitli eylemler nedeniyle eğitim faaliyetlerinin etkilendiğini açıkladı. 

Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı

POLİSLE ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gösteriler sırasında bazı kentlerde barikatlar kurulurken çöp konteynerleri ateşe verildi, havai fişekler ve çeşitli cisimler polise atıldı. Strasbourg'da polis göz yaşartıcı gaz kullanırken, Marsilya'da güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Paris'in banliyösü Pantin'de de polis ile öğrenciler arasında gerginlik çıktı. 

İçişleri Bakanlığı, perşembe günü protestolar kapsamında 1.949 kişinin gözaltına alındığını ve 305 polis ile jandarmanın yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Gérald Darmanin ise protestoların başlamasından bu yana yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ NELER?

Protestocuların gündeminde özellikle öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, uzun ders programları ve okul binalarının fiziki koşulları bulunuyor. Öğrenciler ayrıca yükseköğretime geçişte kullanılan başvuru sistemine ilişkin sorunlardan da şikayet ediyor.

Hükümetin 2027 bütçe taslağında eğitim bütçesine yüzde 1,7 oranında artış öngörülmesi de tepkilerin nedenleri arasında gösteriliyor. Öğrenci ve öğretmen sendikaları, bu artışın enflasyonun altında kaldığını savunuyor. 

Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı

POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİLER

Gösteriler sırasında polisin müdahalesi de tartışma konusu oldu. Uluslararası Af Örgütü, güvenlik güçlerinin öğrencilere yönelik müdahalelerine ilişkin görüntülerin kaygı verici olduğunu açıkladı. Bazı sol siyasi çevreler de özellikle reşit olmayan öğrencilerin müdahalelere maruz kalmasını eleştirdi.

Hükümet ise şiddet olaylarını protestoların eğitim taleplerinden ayrılması gereken bir kamu düzeni sorunu olarak değerlendiriyor. Yetkililer, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin öncelik olduğunu vurgularken, Eğitim Bakanı Geffray öğrenci temsilcileri ve eğitim sendikalarıyla görüşerek süreci diyalog yoluyla yatıştırmaya çalışıyor. 

Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı

ÖĞRETMENLER DE GREVE HAZIRLANIYOR

Öğrenci protestolarının yanı sıra öğretmen sendikaları da eylem kararı aldı. Sendikaların gelecek hafta salı günü greve gitmesi bekleniyor. Böylece öğrencilerin başlattığı protestoların eğitim çalışanlarının talepleriyle birleşmesi gündeme geldi.

Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı
Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı
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SON DAKİKA: Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: 400’den fazla okul kapatıldı - Son Dakika
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