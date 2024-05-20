Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,5 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla yatırımcıların dolar talebinin törpülendiğini ifade etti. Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL değer kaybıyla başladı - Son Dakika
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