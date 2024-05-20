Dolar/TL değer kaybıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL değer kaybıyla başladı

Geniş Video İzle

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,2040 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 32,2051'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor.

20.05.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,5 seviyesinde bulunuyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK TUTANAKLAR YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla yatırımcıların dolar talebinin törpülendiğini ifade etti. Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL değer kaybıyla başladı
Kaynak: AA

Jerome Powell, Sterlin, Banka, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL değer kaybıyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL değer kaybıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement