Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti - Son Dakika
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Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti

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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları derbinin ardından soyunma odasında futbolcularına moral verdi. Buruk, futbolcularına "Kaldırın başınızı, şampiyon biziz" dedi ve Konya'da kazanarak 24. lig zaferine ulaşacaklarını söyledi.

20.05.2024 11:33
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Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dün akşam sahasında 1-0 yenilen ve şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından takımına moral verdi.

"ŞAMPİYON BİZİZ"

Posta'da yer alan habere göre, soyunma odasında futbolcularını bir hayli üzgün gören Okan Buruk, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" diyerek tüm takıma moral verdi.

"KONYA'DA KAZANACAĞIZ"

Takımını motive eden deneyimli antrenör, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karalar bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" dedi.

Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sedat Bezmen: Hakem goldeki faulu göre göre golü verdi..bide yiyosa bunu konuşun kuşlar 19 31 Yanıtla
    ismail engin oruncak: Futbolu bilmeyenler de yorum yapabliyor mu??? 19 4
  • Kemal Demir: Okan ilk yarıdaki futbolu görüyorsun. Niye değişiklik yapmıyorsun. Neyi bekliyorsun. Gol yemeyi mi? 46 3 Yanıtla
    Fatih Gültekin: Yok MHK VE TFF nin biraz daha desteği lazımdı mesela Fredi ve Oosterwolde yi atmalıydı hatta yerde yatmaktan helak oldu deyip buz gibi golünü vermediği fredi tribüne gönderip bir de yatalak olan Kerem in kendi tekme atıp penaltı beklediği pozisyonu hakem olarak tekrar kanıp penaltı vermesini bekledi. İyi ki var italyandı. Sizin tek bürütüsünüz oldu. İtalyan hakem maçı ekrandan izlerken kahkahalarla gülüyordu süper ligin şampuanı bu takımsa karşısındaki canavar diye ?? 34 27 Ercan Karatas: Evet Gol Yemeyi :) 7 0
  • Gregor Samsa: Büyük takım teknik direktörü değil bu adam. İki yıldır söylüyorum. Dedem bile bu kadroyla şampiyonluğa oynatırdı zaten. 15 7 Yanıtla
  • ömer özdaş: Gaz kactı?? 8 2 Yanıtla
  • Bay Pipo: Ya adamlar hala olayı anlamamış..haftaya şampiyonuz diyorlar..onu zaten herkes biliyor, bilmedikleri bu maçı 50 milyon izledi ve maskeleri çok kötü düştü..yoksa bizim için normal cincona koymak..Ha bi de psikolojik üstünlük de gitti ellerinden... Kursağında kalmak deyimi var ya.. işte sözlük karşılığı oldu bu maç.. 6 3 Yanıtla
  • Ankara null: calismamissin hocam takim yatmis 6 0 Yanıtla
  • Emin Erol: konya yatar Galatasaray a Fenerbahçe gercek şampiyon gonullerin şampiyonu herkes gordu tiyatroyu 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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