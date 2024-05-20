Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti

Kemal Demir:

Okan ilk yarıdaki futbolu görüyorsun. Niye değişiklik yapmıyorsun. Neyi bekliyorsun. Gol yemeyi mi?

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Fatih Gültekin: Yok MHK VE TFF nin biraz daha desteği lazımdı mesela Fredi ve Oosterwolde yi atmalıydı hatta yerde yatmaktan helak oldu deyip buz gibi golünü vermediği fredi tribüne gönderip bir de yatalak olan Kerem in kendi tekme atıp penaltı beklediği pozisyonu hakem olarak tekrar kanıp penaltı vermesini bekledi. İyi ki var italyandı. Sizin tek bürütüsünüz oldu. İtalyan hakem maçı ekrandan izlerken kahkahalarla gülüyordu süper ligin şampuanı bu takımsa karşısındaki canavar diye ?? 34 27