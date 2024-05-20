Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

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Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamladı. Bu gelişme sonrası İran medyası, helikopterin yerini tespit eden Akıncı İHA'sının ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezlerinin üzerinden uçtuğunu dile getirerek "Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluştu" tezini gündeme getirmeye başladı.

20.05.2024 12:54
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Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazın ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini buldu. Ancak Akıncı'nın devreye girmesi İran'da başka panik havasını da beraberinde getirdi.

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"ZAFİYET" OLARAK YORUMLUYORLAR

İran medyası, düşen helikopterin yerini tespit etmek için ülkede uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu öne sürdü. Tehdit olarak kullanılan füzelerin yerinin tespit edilmesinden endişe duyan İran medyası, bunu da "Türkiye'ye karşı zafiyet" olarak nitelendiriyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

YÜZBİNLER AKINCI İHA'YI TAKİP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran- Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Selçuk Bayraktar, İbrahim Reisi, Helikopter, Türkiye, İran, Savunma, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA: Tüm ülkeleri gözetleyen binlerce uydu varken bunamı takıldılar gülünç 2 0 Yanıtla
  • Yunus Durak: ABD bilmiyor mu sanki, habere bak, hizaya gel, adamlar uzaydan uydularla, yer altını inceliyorlar, arkadaşım 0 0 Yanıtla

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