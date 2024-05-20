Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken

Spor

Derbide hüsrana uğrayan Buruk, oyuncularını böyle motive etti

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek\'ten açıklama var

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"5'E 1 DAYAK YERKEN"

Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu. Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Daha sonra iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükselmişti.

İşte Mert Hakan'ın o paylaşımı;