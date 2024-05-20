Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi lazım.

20.05.2024 10:19
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla sarı lacivertliler zirve yarışında rakibi ile puan farkını 3'e indirdi ve nefes kesen yarış son haftaya taşınmış oldu.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde İstanbulspor'u yenerse şampiyon olacak. İsmail Kartal'ın takımı şampiyon olması için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi gerekiyor.

AVERAJ KURALI NEDİR?

Süper Lig'de genel averaj kuralı her ne kadar sezon içinde geçerli olsa da sezon sonunda 2'li averaja bakılıyor. Fenerbahçe de Galatasaray'a karşı 2'li averajda üstün olan taraf. Eğer Galatasaray Konyaspor'a yenilir, Fenerbahçe de İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Konya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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