Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı - Son Dakika
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Dünya

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 8 kişi helikopter kazasında can verdi. Kazanın ardından İran'da rejim muhalifleri, ülkenin liderinin ölmesini havai fişeklerle kutladı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

20.05.2024 09:53
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. 15 saatin ardından enkaza ulaşan ekipler, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya kamuoyu meraklı gözlerle izlerken İran'daki rejim muhalifleri dikkat çeken hareketlere imza attı.

TÜRBENİN KUBBESİNE SİYAH BAYRAK ASILDI

Yaşananlar üzerine İran'da kabine üyeleri acil toplantı kararı alarak bir araya geldi. Tüm dünya ve İran halkının kulağı, yetkilerin yapacağı yeni açıklamalara dikkat kesilirken Meşhed kentindeki İmam Rıza türbesinin kubbesine bu sabah yas ve matemi ifade eden siyah bayrak asıldı.

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

REJİM MUHALİFLERİNDEN HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Ülke genelinde yas havası hakim olsa da herkesin bu habere üzüldüğünü söylemek mümkün değil. Kaza haberinin ardından ölüm bilgilerinin de paylaşılmasıyla birlikte İran'dan dikkat çeken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ülkedeki rejim muhalifleri, kutlamalar yapmaya başladı.

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ DANS EDEREK KUTLADILAR

Ülkenin çeşitli noktalarında sokağa çıkan muhalifler, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası havai fişekler patlatarak sevinç gösterilerinde bulundu. Bu görüntülerin yanı sıra İranlı bazı kadınların evlerinden video çekerek dans ettiği ve sevindikleri görüldü. Yaşananlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran\'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi\'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

İbrahim Reisi, Helikopter, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Berat Yavuz: ee haklı insanlar sen okdr insan ölüm emrini ver okdr can al tabi kimse üzülmez Allah verdi canı sdc allah alır 13 15 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Dün Ehl-i Beyt (as) imamlarından 8. İmam Rıza(as)'ın mubarek doğum günü idi, ondan dolayı kutlamalar vardı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatına sevinç gösterisi değil, biraz araştırın lütfen... 2 13 Yanıtla
  • YoH null: piskoljik taktik genelde kışkırtma amaçlı görüntü verirler lakin izlediğiniz de ne tarih var nede bişi kim bilir ne kutlaması kim bilir ne eğlencesi kim bilir kaç sene önceki eğlence vidoasunu koyup piskoljik kışkırtma taktikleridir genelde hayatını kaybedenler için Allah mekanlarini cennet ailelerine sabır versin 1 1 Yanıtla
    Murat Yılmaz: onlar Şia. Cennet'te onlar için mekan yok 0 0
  • Burkay Kırgezen: Çok normal kendi halkına zulmeden biri Tabiki ölmesi sevinçle karşılanır 0 0 Yanıtla

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