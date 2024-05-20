Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok - Son Dakika
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Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli yetkililerden ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili, "Bizim bir dahlimiz yok" dedi.

20.05.2024 11:36
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 üst düzey İranlı görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA: DAHLİMİZ YOK

1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması ve akabinde 14 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle, helikopter kazasının ardından gözler İsrail'e çevrilirken; İsrail'den ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili, "Bizim bir dahlimiz yok" dedi.

KAZADA KİMLER ÖLDÜ?

  • İran Cumhurbaşkanı Reisi
  • İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan
  • Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati
  • İran'ın ruhani liderinin Doğu Azerbaycan'daki temsilcisi Muhammed Ali Ali-Haşim
  • İran Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Başkanı Mehdi Musavi
  • Helikopterin pilotu, yardımcı pilotu ve mürettebatı

TÜRKİYE İHA YOLLADI

İran'ın talebi üzerine Türkiye bölgeye bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter yolladı. Akıncı İHA, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. İran Kızılayı, tespitin ardından helikopter enkazının yerini bulduklarını, ulaşmalarına 2 kilometre kaldığını duyurdu. Ardından İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Daha sonra da Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi.

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Son Dakika Dünya Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok - Son Dakika
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