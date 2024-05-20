İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki 7 üst düzey İranlı görevlinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.
1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması ve akabinde 14 Nisan'da İran'ın İsrail'e drone ve füze saldırısı düzenlemesi nedeniyle, helikopter kazasının ardından gözler İsrail'e çevrilirken; İsrail'den ilk açıklama geldi. Reuters'a konuşan ve adını vermek istemeyen bir İsrailli yetkili, "Bizim bir dahlimiz yok" dedi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye bölgeye bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter yolladı. Akıncı İHA, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. İran Kızılayı, tespitin ardından helikopter enkazının yerini bulduklarını, ulaşmalarına 2 kilometre kaldığını duyurdu. Ardından İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Daha sonra da Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi.
Son Dakika › Dünya › Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok - Son Dakika
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