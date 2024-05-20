Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşim Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

20.05.2024 10:28
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında katıldığı baraj açılış töreni sonrasında geçirdiği helikopter kazasında 8 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

REİSİ'NİN VEFATI DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSTI

Reisi'nin vefatı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, helikopter enkazının bulunması konusunda gönderdiği Akıntı İHA ile büyük katkılar veren Türkiye adına ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ YAYINLADI

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum, komşumuz İran'ın yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran\'ın yanında olacağız

Helikopter, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Şeref Kürklü: Allah rahmet eylesin reisim her zaman ki gibi duruşunu sergilemiş oldun 11 13 Yanıtla
  • Burkay Kırgezen: Yani politikacı olarak böyle konuşmak zorunda ama inanın İran halkı yas tutmak değil mollalardan bir kişinin eksilmesine çok seviniyor 12 1 Yanıtla
  • Erhan Nas: : ) 7 1 Yanıtla
  • ayhan kından: Milli yas yakindir 5 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: İslam dünyasının en büyük düşmanı İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünü mutlulukla karşıladık 0 0 Yanıtla

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