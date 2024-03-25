Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor

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Trabzonspor maçında yaşanan skandal olaylar sonrası ligden çekilip çekilmeyecekleri büyük merak konusu olan Fenerbahçe hakkında ünlü yorumcu Ertem Şener'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

LİGDEN ÇEKİLECEKLER Mİ?

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyuran Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya seslenerek "Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız." dedi. Çarpıcı açıklamalarının ardından, Fenerbahçe ligden çekilecek mi sorusu gündeme sorusu gelirken; Futbol yorumcusu Ertem Şener gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

"FENERBAHÇE YENİ LİG BAKIYOR"

Ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, Sarı-Lacivertliler'in ligden çekilme gündemiyle ilgili flaş yorumlarda bulundu. Şener, Fenerbahçe yönetiminin oynayabileceği yeni bir lig baktığını iddia etti. Şener, ''Çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe yönetimi ve önde gelen isimleri şu anda net bir şekilde oynaya bilecekleri başka bir lig bakıyorlar. Belçika Ligi olabilir, Hollanda Ligi olabilir, İspanya Ligi olabilir, Fransa ligi olabilir, İtalya Ligi olabilir ama Premier Lig değil.'' dedi.