SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde bulunan iki havalimanı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 6,9 kat artışla 1,18 milyonu aşkın yabancı yolcuyu ağırladı.
Shanghai Gümrüğü'ne göre, Çin'in Tayland ve Singapur gibi ülkelerle yaptığı vize muafiyeti anlaşması ziyaretçi sayılarını artırırken, Shanghai'daki iki havalimanına yılın ilk çeyreğinde bu ülkelerden 649.000 yolcu geldi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,5 artışa tekabül ediyor.
Söz konusu dönemde, Çin'in tek taraflı vize muafiyeti politikası uyguladığı Fransa, Almanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinden Shanghai'daki havalimanlarına gelen yolcu sayısı 268.000'e ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışa işaret ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şanghay'daki Havalimanları Yabancı Yolcu Sayısında Büyük Artış Gösterdi - Son Dakika
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