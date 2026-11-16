Erzincan\'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Mengüceli Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde oto kaporta iş yerindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibinin müdahalesine rağmen büyüyen yangın, 112'ye bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü ve iş yerinde hasar oluştu.
Erzincan'da, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde M.A'ya??????? ait oto kaporta iş yerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi, yangının büyümesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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