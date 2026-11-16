Erzincan'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzincan'ın Mengüceli Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde oto kaporta iş yerindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibinin müdahalesine rağmen büyüyen yangın, 112'ye bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü ve iş yerinde hasar oluştu.

Erzincan'da, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde M.A'ya??????? ait oto kaporta iş yerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi, yangının büyümesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerErzincanİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:47:38. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da oto kaporta iş yerinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android