Erzincan'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki ayrı seansta stent takıldı - Son Dakika
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Erzincan'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki ayrı seansta stent takıldı

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Erzincan\'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki ayrı seansta stent takıldı
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Erzincan\'da bypass önerilen 55 yaşındaki hastaya iki ayrı seansta stent takıldı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvuran 55 yaşındaki hastaya, daha önce başka bir kurumda açılamayan damarları için iki ayrı seansta balon ve stent işlemi yapıldı. Bypass önerilen hasta, sağlık durumu iyi olarak taburcu edildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda yapılan anjiyografi işleminde damarları açılamayan ve bypass ameliyatı önerilen 55 yaşındaki hastanın kalp damarlarına iki ayrı seansta müdahale edildi.

Memduh Batıgün, damarlarının açılamaması ve bypass ameliyatı önerilmesi üzerine Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Küçüksu ve kardiyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından hastaya iki ayrı seansta koroner girişim uygulandı.

İşlemler kapsamında kalp damarlarındaki darlıklara balon ve stent uygulamaları gerçekleştirildi.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık durumu iyi olan Batıgün, taburcu edildi.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel HaberlerErzincanSağlıkSon Dakika

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