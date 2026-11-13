Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 kişiden 15'i gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 kişiden 15'i gözaltına alındı

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Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 kişiden 15\'i gözaltına alındı
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 19 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verildi, bunlardan 15'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

(İSTANBUL) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 19 yeni gözaltı kararı verildiği, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kara para aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, bu kişilerden 15'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Sarıgül hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Sarıgül ailesine kara para soruşturmasında 19 kişiden 15'i gözaltına alındı - Son Dakika
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