Erzincan İl Müftülüğü 16 Kasım'daki personel toplantısında Kur'an kurslarını ele aldı - Son Dakika
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Erzincan İl Müftülüğü 16 Kasım'daki personel toplantısında Kur'an kurslarını ele aldı

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Erzincan İl Müftülüğü 16 Kasım\'daki personel toplantısında Kur\'an kurslarını ele aldı
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Erzincan İl Müftülüğünün kasım ayı personel toplantısı, İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında 16 Kasım'da yapıldı. Toplantıda din hizmetleri, vaaz ve irşat faaliyetleri ile camilerdeki Kur'an öğretimi ve kurs çalışmaları ele alındı.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından kasım ayı mutat personel toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında 16 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlardan gönderilen yazılar ile gündem maddeleri personele aktarıldı.

Toplantıda konuşan Yazıcı, camilerde yürütülen din hizmetleri, vaaz ve irşat faaliyetleri, yaygın din eğitimi çalışmaları ile vatandaşlara sunulan manevi rehberlik hizmetlerinin önemine değindi.

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Kur'an kursu faaliyetlerinin geliştirilmesi, camilerde Kur'an öğretiminin yaygınlaştırılması ve cami-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması değerlendirildi.

Din görevlilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yazıcı, hizmetlerin vatandaş odaklı, samimi ve özverili bir anlayışla yürütülmesinin önemini vurgulayarak personele görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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