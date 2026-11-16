Erzincan'da SİBERAY kapsamında 320 vatandaşa siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da SİBERAY kapsamında 320 vatandaşa siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı

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Erzincan\'da SİBERAY kapsamında 320 vatandaşa siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı
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Erzincan'da SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, yasa dışı bahis ve siber suçlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Programda 200 öğrencinin katılımıyla 'Dijital Kahramanlar İş Başında' temalı yarışma da düzenlendi.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince SİBERAY Programı kapsamında 320 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca 200 öğrencinin katılımıyla "Dijital Kahramanlar İş Başında" temalı yarışma düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında üniversite öğrencileri, mahalle muhtarları, öğrenci velileri ve vatandaşlara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Düzenlenen faaliyetlerle toplumda siber güvenlik bilincinin artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da SİBERAY kapsamında 320 vatandaşa siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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