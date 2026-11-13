Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi resepsiyonu EBYÜ\'de yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresi" kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi.

Üniversitede düzenlenen resepsiyona Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi Nursel Kuyrukluyıldız, üniversitenin rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programa ayrıca AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel, Kazakistan Halk Meclisi Anneler Konseyi Başkanı Nazipa I. Shanai ve Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen davetliler iştirak etti.

Resepsiyonda konuşan Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen konukları Erzincan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kongrenin akademik bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel etkileşime ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Kuyrukluyıldız, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel değerlerinin ön plana çıktığı resepsiyon, davetlilerin sohbet etmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.