Erzincan'da en soğuk ilçe Otlukbeli oldu, sıcaklık eksi 5 dereceye indi - Son Dakika
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Erzincan'da en soğuk ilçe Otlukbeli oldu, sıcaklık eksi 5 dereceye indi

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Erzincan\'da en soğuk ilçe Otlukbeli oldu, sıcaklık eksi 5 dereceye indi
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Erzincan'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Otlukbeli ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tercan'da sıfırın altında 2, Çayırlı'da sıfırın altında 3, merkezde 3 derece kaydedilirken bölgede sağanak yağış, pus ve sis bekleniyor.

Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceyle Otlukbeli ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece en düşük hava sıcaklığı Tercan'da sıfırın altında 2, Çayırlı'da sıfırın altında 3, Refahiye'de 0, Üzümlü ve Kemah'ta 3, İliç'te 4, Kemaliye'de 7, Erzincan merkezde ise 3 derece olarak kaydedildi.

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da en soğuk ilçe Otlukbeli oldu, sıcaklık eksi 5 dereceye indi - Son Dakika
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