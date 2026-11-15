Prof. Dr. Kavukcu, çam fidanına 6'ncı doğum günü performansı düzenledi - Son Dakika
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Prof. Dr. Kavukcu, çam fidanına 6'ncı doğum günü performansı düzenledi

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Prof. Dr. Kavukcu, çam fidanına 6\'ncı doğum günü performansı düzenledi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020'de diktiği çam fidanı için 'Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6'ncı Doğum Günü' adlı performansı düzenledi. Öğrencileri, fidanın yanında 65 yaşına giren Kavukcu'ya pasta keserek sürpriz yaptı.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının 6'ncı yaşını, 'Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6'ncı Doğum Günü' adlı performansıyla kutladı. Bu sırada, öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu'ya sürpriz kutlama yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 'iklim krizi', 'şiddet', 'terör', 'ölüm', 'mülteci sorunu', 'orman yangınları' ve 'çevre kirliliği' gibi güncel meselelere yönelik enstalasyon, alan-kurguları ve performanslarıyla biliniyor. Prof. Dr. Kavukcu, bu kez de 2020 yılında diktiği çam fidanının 6'ncı yaşını, 'Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6'ncı Doğum Günü' adlı performansıyla kutladı. Öğrencileriyle yürüyüş yapan Prof. Dr. Kavukcu, yolda kuru yaprak toplayarak fidanının yanına geldi. Prof. Dr. Kavukcu, Paris, Brüksel, Bakü, Avrupa ile Türkiye'nin farklı illeri ile Erzurum ve Erzincan'dan topladığı yaprak, dal ve toprağı da fidanın yanına bıraktı. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri de çam fidanının yanında temsili hediyeler bıraktı.

ÖĞRENCİLERİNDEN PASTA SÜRPRİZİ

Farklı coğrafyalardan getirilen doğal malzemelerin, performans kapsamında doğayla kurulan bağın ve ortak yaşamın sembollerine dönüştüğü belirtildi. Çam fidanının doğum gününü doğadan hediyelerle kutladığını ifade eden Prof. Dr. Kavukcu'ya da bu sırada bir sürpriz yapıldı. Öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu'ya çam fidanının yanında pasta kesti. Çalışmasıyla insanın doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, doğaya sorumluluk bilinciyle yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Kavukcu, 2020'de diktiği fidanın doğum gününü her yıl kutlamasıyla da geleneksel hale gelen performansıyla, insan ve doğanın bağını sanatla yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Kaynak: DHA
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