Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ kütüphanesindeki peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi

Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ kütüphanesindeki peyzaj çalışmalarını yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürlüğünce yaptırılan kütüphanede süren çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Aydoğdu, yetkililerden son durum bilgisini aldı ve çalışan işçilerle sohbet ederek personele kolaylıklar diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan kütüphanede devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.
Kütüphanede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Aydoğdu, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Çalışma alanında görev yapan işçilerle de sohbet eden Aydoğdu, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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