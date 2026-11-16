Erzincan'da usta Çalışkan aküsü biten araçta vurdurma yerine teknisyen yardımı önerdi - Son Dakika
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Erzincan'da usta Çalışkan aküsü biten araçta vurdurma yerine teknisyen yardımı önerdi

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Erzincan\'da usta Çalışkan aküsü biten araçta vurdurma yerine teknisyen yardımı önerdi
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Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde soğukta aküsü biten araçlarda vurdurmanın motor hasarına, yanlış takviyenin ise elektronik aksama yol açabileceği belirtildi. Oto ustası Ufuk Çalışkan, sürücülere kış öncesi bakım ve aküde teknisyen yardımı önerdi.

Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Refahiye ilçelerinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken soğuk havayla birlikte akü arızalarına dikkat çeken uzmanlar, vurdurma yöntemiyle çalıştırılan araçlarda triger kopması ve motor hasarına kadar uzanan ciddi arızalar oluşabileceğini belirtti.

Oto sanayi ustası Ufuk Çalışkan, aküsü biten araçların mutlaka teknisyen yardımıyla çalıştırılması gerektiğini söyleyerek yanlış takviye bağlantılarının da elektronik aksamı tamamen bozabileceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç akülerinin daha hızlı güç kaybettiği, özellikle sert rüzgarın aracın ön tarafından gelmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı belirtiliyor. Uzmanlar, aküsü biten araçların vurdurma yöntemiyle çalıştırılmasının yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden çok daha erken boşaldığı, bunun sonucunda bazı sürücülerin aracı vurdurarak çalıştırmaya yöneldiği ifade ediliyor. Ancak bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincir kırılması gibi ciddi arızalara sebep olabileceği belirtiliyor. Öte yandan, gelişigüzel yapılan takviye işlemlerinin ise araçların elektronik aksamında büyük hasarlara yol açabileceği aktarılıyor.

Erzincan'da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Araçların her kış sezonu öncesi mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, aküsü biten araçlarda bilinçsiz müdahalelerin büyük maliyetlere neden olabileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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