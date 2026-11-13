Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci bugün 9 günlük ara tatile giriyor - Son Dakika
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Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci bugün 9 günlük ara tatile giriyor

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Erzincan\'da 41 bin 413 öğrenci bugün 9 günlük ara tatile giriyor
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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili nedeniyle 41 bin 413 öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile giriyor. Kent genelinde 256 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla 41 bin 413 öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatile girecek.

Kent genelinde 256 okul ve eğitim kurumunda eğitim gören öğrenciler, bugün ders zilinin çalmasının ardından ara tatile başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takvimine göre, 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak birinci dönem ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek.

Erzincan'da 3 bin 593 öğretmenin görev yaptığı eğitim öğretim yılında öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öğrenciler, 22 Ocak 2027 Cuma günü birinci dönemi tamamlayarak karnelerini alacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacak, eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci bugün 9 günlük ara tatile giriyor - Son Dakika
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