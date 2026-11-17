Kocaeli'de 2021 yılında yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren anneye verilen müebbet hapis cezası, olay sırasında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedip kaybetmediğinin değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek çocuklarına kavuşmak için ev hapsi talep etti.

Olay, 20 Ocak 2021 tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (34), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2022'DE MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İddianamede yer alan otopsi raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. Merve T. de iddianamedeki ifadesinde, olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını söyleyen sanık, sonrasını hatırlamadığını belirtti.

Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

"Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık, 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Avukatları, sanığın olay anında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini savunarak karara itiraz etti. İtiraz üzerine Yargıtay, kişinin geçici bir nedenle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı TCK'nin 34. maddesi yönünden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

EV HAPSİNE DAHİ RAZIYIM

Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Merve T., avukatları ve eşi Hakan T. katıldı. Savunmasında eylemi isteyerek yapmadığını söyleyen sanık, "6 yıla yakındır cezaevindeyim. Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını ancak eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.