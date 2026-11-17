Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendiren Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki çalışma koşullarına ilişkin de bilgi verdi.

Öcalan'ın yeni bir yere geçtiğini belirten Bakırhan, "Öcalan'ın yeni yerine geçmesiyle çalışma koşulları da değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Daha hızlı ve verimli çalışması için de sekreteryası güçlendirildi" ifadelerini kullandı.

"İLK İKİ AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"

Yürütülen sürecin dört aşamadan oluştuğunu söyleyen Bakırhan, ilk aşamanın silahların susması ve çatışmaların sona ermesi olduğunu belirtti.

Bakırhan, "Silahlar sustu. Çatışmalar sona erdi. Çok şükür, iki yıldır bir gencimiz yaşamını yitirmiyor. Bu aşama gerçekleşti" dedi.

İkinci aşamanın diyalog ve müzakere zemininin kurulması olduğunu ifade eden Bakırhan, bütün olumsuzluklara rağmen taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"ÜÇÜNCÜ AŞAMADAYIZ, DÖRDÜNCÜ AŞAMANIN KAPISINDAYIZ"

Üçüncü aşamanın hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulması olduğunu belirten Bakırhan, bu kapsamda Meclis'te komisyon kurulduğunu ve bir yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.

Bakırhan, "Eksik de olsa bir yasa geçti. İstenen düzeyde olmasa da bir ilerleme olduğunu kabul etmek gerekir" dedi.

Dördüncü aşamanın ise demokratik siyasetin önünün açılması ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanması olduğunu belirten Bakırhan, "İlk iki aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşamanın içindeyiz, dördüncü aşamanın da kapısındayız" ifadelerini kullandı.

KAYYUM VE GÖZALTI UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ

Konuşmasında kayyum kararlarına ve gözaltılara da değinen Bakırhan, barış sürecinde silahsızlanmanın ardından hukuk ve siyasetin ön plana çıkarılması gerektiğini savundu.

Bakırhan, "Barış sürecinde silahsızlanma oluyorsa silahların yerine hukuku ve siyaseti koymak gerekiyor. Barış, siyasi iklim normalleştikçe zemin kazanır. Bugün şahit olduğumuz gibi kayyımlarla, gözaltılarla, basını susturmakla bu sürece katkı değil, zarar veririz" dedi.