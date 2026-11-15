30 şehirden 2 bin 508 kuş Tekirdağ\'da Atatürk Kupası\'nda yarıştı

Tekirdağ'da düzenlenen 16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışması sona erdi.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonunca kentteki bir davet salonunda düzenlenen yarışmada, 30 şehirden getirilen 2 bin 508 kuş, farklı kategorilerde değerlendirildi.

Türkiye genelinden yetiştiricilerin katıldığı yarışmada kanarya ve ispinoz (finch) türleri başta olmak üzere farklı kafes kuşları sergilendi.

Hakemler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 9 türde 830 kategoride bin 386 kişiye ödül verildi.

Etkinliğe katılan vatandaşların bazıları kuşları fotoğraflarken bazıları da yetiştiricilerden kuş türleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya, AA muhabirine, 16. Atatürk Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları yarışmasına yoğun katılım olduğunu söyledi.

Üreticilerin kendi kategorilerinde en iyi kuşlarını yarışmaya getirdiğini aktaran Özkaya, 44. Türkiye Şampiyonası'nı 24-27 Aralık'ta ?????? Ankara'da düzenleyeceklerini belirtti.