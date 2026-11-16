CHP'li Kaya, partiden ayrılanların Atatürk'ün emanetini terk ettiğini söyledi - Son Dakika
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CHP'li Kaya, partiden ayrılanların Atatürk'ün emanetini terk ettiğini söyledi

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CHP\'li Kaya, partiden ayrılanların Atatürk\'ün emanetini terk ettiğini söyledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Hatay'da düzenlenen Yönetici Eğitimleri programında partisinden ayrılanların Atatürk'ün yolundan ayrıldığını ve emanetini terk ettiğini söyledi. Kaya, CHP'den ayrılanlara ve partiye gelmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, " Bizden ayrılıp gidenler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılıyorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini terk ediyorlar." dedi.

Kaya, partisinin Hatay'da bir otelde düzenlediği "Yönetici Eğitimleri" programında yaptığı konuşmada, kentin 15 ilçesinin üretim ve kalkınma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Kaya, üretici ve esnafın zorluk yaşadığını savundu.

Kaya, parti olarak iktidara gelmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Bizim tartışacağımız siyasi parti mevcut siyasal iktidardır, onun dışında hiçbir muhalefet partisiyle tartışma gündemimizde yok. Hiçbir muhalefet partisi bizim rakibimiz değil, rakibimiz mevcut iktidardır." diye konuştu.

CHP'den ayrılanlara da partiye gelmek isteyene de kapılarının açık olduğunu vurgulayan Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi asla muhalefete muhalefet etmez. Bizim içimizden ayrılıp giderek 13 parti kuruldu, bugün hiçbiri yok. Bizden ayrılıp gidenler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılıyorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini terk ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaya, erken seçim istediklerini ve buna hazır olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 51'i tek başına bulamaz, bu gerçekliği söyleyeyim. 'Halil İbrahim sofrasını' yeniden kurmak zorundayız. Sofraya oturan her yurttaşımız elindeki büyük kaşıkla değil herkesin eşit kaşığıyla o sofrada yemeğini yiyecek. İktidara hazırlık, muhalefetin bütün olarak görevidir. 'Tek başımıza iktidar olacağız' dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz."

CHP İl Başkanı Derya Altunay da programda konuşma yaptı.

Eğitim programına partinin ilçe yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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