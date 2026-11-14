Kavaklıdere'de Atatürk Kupası salon hokeyi turnuvasına 8 takım katılacak - Son Dakika
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Kavaklıdere'de Atatürk Kupası salon hokeyi turnuvasına 8 takım katılacak

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Kavaklıdere\'de Atatürk Kupası salon hokeyi turnuvasına 8 takım katılacak
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Atatürk Kupası Salon Hokeyi Turnuvası, 14 Kasım 2026'da Kavaklıdere Spor Salonu'nda 8 takımla yapılacak. Kavaklıdere Belediyesi'nin katkı verdiği turnuvayla salon hokeyinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Kupası Salon Hokeyi Turnuvası, Kavaklıdere'de 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Muğla'da sporun yaygınlaştırılması, gençlerin spora teşvik edilmesi ve salon hokeyinin gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Atatürk Kupası Salon Hokeyi Turnuvası için hazırlıklar tamamlandı. 14 Kasım 2026 tarihinde Kavaklıdere Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyon, Kavaklıdere Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek. Muğla'nın farklı ilçelerinden toplam 8 takımın katılacağı turnuvada sporcular, Atatürk Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Hedef salon hokeyini yaygınlaştırmak

Atatürk Kupası kapsamında düzenlenecek organizasyonla sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, gençlerin sportif gelişimlerine katkı sağlanması ve Muğla'da salon hokeyine olan ilginin artırılması hedefleniyor. Kavaklıdere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvanın, ilçenin spor alanındaki tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Kavaklıdere Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek turnuvaya sporseverler davet edildi.

Kaynak: İHA
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