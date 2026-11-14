Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatımızı 413 milyar dolara yükselttik

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri" programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, 24 yılın ortalaması yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydetti. Dış ticarette 36 milyar dolar mal ihracatı ve 14 milyar dolar hizmet ihracatı ile devraldık 413 milyar dolara yükselttik. 8 kattan fazla ihracatımızı arttırdık. Bugün milli gelirimizin yaklaşık yüzde 24-25, dörtte birini ihracat oluşturuyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve KONSİFED (Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu) tarafından düzenlenen "Konya İl Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra KONSİAD ve KONSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik ve çok sayıda Konyalı katıldı. Konuşmaların ardından KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Ticaret Bakanı Bolat'a plaket takdim etti.

'COP31 30 YILLIK GEÇMİŞİN EN BAŞARILI ZİRVESİ OLDU'

Bakan Bolat, "Antalya'da COP31 dünya çevre zirvesi etkinlikleri yapılıyor. Dünyanın en büyük organizasyonu ve değerli Cumhurbaşkanımızın döneminde, dünyada hep ilklere imza atma başarısı gösteren ülkemiz, COP31'i de 30 yıllık geçmişinin en başarılı kongresinin zirvesini yaparak bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. Özellikle yurt dışından gelen 100 bine yakın uluslararası katılımcılar, devlet adamları, 100'e yakın ülkeden, hükümet başkanları, yardımcıları, bakanlar, kamu kurumları, üniversiteler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, çevre gönüllüleri, STK'lar hemen hepsinden 'Türkiye muhteşem bir organizasyon yaptı' diye büyük takdirlerini aldık. Orada hakikaten üç gün boyunca ülkemiz adına gurur verici bir tabloya şahitlik ettik. Tıklım tıklım katılımcı ve ziyaretçi vardı. 12 günlük bu etkinlikte 100 binleri çok aşacak bir ziyaretçi sayısına da ulaşılacak. İnşallah ülkemiz için, halkımız için, bölgemiz ve dünya için hayırlı kararlara vesile olacaktır" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 7 KATLIK BİR ARTIŞLA BÜYÜTTÜK'

Bolat, "Değerli Konyalı hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımız 24 yıl önce göreve geldi. Kadrolarıyla, ekipleriyle devraldığı Türkiye'yi 7-8 kat büyük bir ekonomiye kavuşturdu. Aziz milletimizin 24 yıl boyunca 17 seçim süresince AK Parti kadrolarını ve son 11 yıldır da Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile beraber Cumhur İttifakı kadrolarını iktidarda milletimize ve vatanımıza hizmet etmek üzere görevlendirmelerini destekledi. Türkiye'de 44 yıllık terör sona erdirildi. Komşu ülkelerde sona erdirildi. Allah'a şükür gözyaşları dindirildi. Türkiye'miz 238 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten 1.7 trilyon dolarlık yaklaşık 7 katlık bir artışla ekonomisini hem de dolar bazında büyütmeyi başardı. Her yerde çok güzel hizmetler var. Altyapı hizmetleri, üstyapı hizmetleri, ulaşım, şehircilik, çevre, enerji, eğitim, sağlık, kültür, spor her alanda çok büyük hizmetler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, 24 YILIN ORTALAMASI YÜZDE 5,3 YILLIK REEL BÜYÜME KAYDETTİ'

Bolat, "Hayat devam ediyor. Sorunlar başkalaşabilir. Onları çözmek için de her zaman gece gündüz çalışıyoruz. Görev süremiz boyunca 3,5 yıl geride kaldı. İki büyük yıkıcı depremi devraldık. 105 milyar dolarlık bir faturası vardı. 53 bin 500 canımızı şehit verdik. Ve onun 11 şehrimiz kimi kısmen gibi tamamen yıkılmıştı. Yüksek enflasyon belasıyla mücadelemiz gerekiyor. Dünyada da ekonomilerin yavaşladığı, dünya ticaretinin yavaşladığı bir dönem geldi ve sıcak savaşların bütün bölgemizi sardığı bir dönem geçiriyoruz. Kuzeyimizde büyük bir savaş var. Güneyimizde savaşlar, iç savaşlar yaşandı. Şu anda doğuda körfez savaşları var. Bunlar enerji fiyatlarını, enerji arzını, gıda fiyatlarını, gıda arzını birçok hammaddenin girdi malzemelerinin hem arzını hem fiyatlarını etkiliyor. Lojistik pahalarında aksamalar oldu. Lojistik fiyatlarında büyük artışlar, sigorta artışları oldu. Bunlar dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Türkiye, 24 yılın ortalaması yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydetti. Dış ticarette 36 milyar dolar mal ihracatı ve 14 milyar dolar hizmet ihracatı ile devraldık 413 milyar dolara yükselttik. 8 kattan fazla ihracatımızı arttırdık. Bugün milli gelirimizin yaklaşık yüzde 24-25, dörtte birini ihracat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ İHTİYACIMIZIN YÜZDE 15'İNİ MİLLİ KAYNAKLARDAN KARŞILIYORUZ'

Bolat, "Türkiye ithalat da yapıyor, enerji kaynaklarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür Gabar, Raman petrol kuyuları, Sakarya doğalgaz kuyularıyla petrol ve doğalgazda ihtiyacımızın yüzde 15'ini kendi milli kaynaklarımızla karşılar hale geldik. Önümüzdeki yıl inşallah 2027'de hanelerin aşağı yukarı üçte ikisine yakın kendi milli yerli doğalgazımızla ısıtıyor olacağız. Sanayide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi başardık. Savunma sanayinde gerçekten devrim yaptı. Enerjide elektrik üretimimizi 4 kattan fazla arttırdık. Biz bu sene neredeyse yılın yarısından fazlasında elektrik üretimimizi yenilenebilir ucuz enerji kaynaklarından üretmeyi başardık. Allah bol yağmur verdi, bol kar verdi. Tarım üretimimiz rekorlar kırdı. İhracatımız bu yıl rekorlar kırdı. 10 ayın 6'sında, son 6 ayda her an ihracat rekorları kırıldı. Mal ihracatı ve hizmet ihracatı olarak ekim ayı sonunda 413 milyar dolara ulaştık. Allah'ın izniyle bu ay da rekor kıracağız. Yılın yarısı, ayın yarısını geride bıraktık ve iyi gidiyoruz. Yılın tamamında da toplam rekoru kıracağız inşallah" dedi.

'TÜRKİYE ULUSLARASI DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU'

Bolat, "Türkiye artık uluslararası diplomasinin merkezi oldu. Bu yıl NATO zirvesi tarihinin en başarılı zirvesi olarak her yerde övgülerle karşılandı. Antalya Diplomasi Forumu dünya siyasetinin merkezi oldu. Ve Dünya Parlamentolar Zirvesi nisan ayında İstanbul'da yapıldı. COP31 zirvesi başlı başına Cumhuriyet tarihimizin en büyük organizasyonu olarak COP tarihine altın harflerle yazılıyor. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Katar Emiri'nin gerçekleştirdiği Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Strateji Konsey toplantısına katıldık. Orada da iki dost ve kardeş ülke arasında beş önemli anlaşma imzalandı. Bir tanesi de bizim bakanlığımızda olan Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi için İşbirliği anlaşmasıydı" dedi.