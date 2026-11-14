Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücü yanlış dönüşle trafiği tehlikeye attı

Kayseri Melikgazi'de ters yöne giren sürücü yanlış dönüşle trafiği tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Hulusi Akar Bulvarı'na geçerken ters yöne girip trafiği tehlikeye attı. Alt geçide girmeye çalışan sürücü diğer araçların önüne çıktı; sürücüler kıl payı kurtulurken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ters yöne girerek yanlış dönüş yapan bir sürücü trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarına geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı araç sürücüsü ters yöne girdi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçide girmeye çalışan sürücü, aniden diğer araçların önüne çıktı. Aracı gören sürücüler kazadan kıl payı kurtulurken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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