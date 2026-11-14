Bolu'da D-100'de otomobil tırla çarpıştı, refüje çıkan araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da D-100'de otomobil tırla çarpıştı, refüje çıkan araçta 1 kişi yaralandı

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Bolu\'da D-100\'de otomobil tırla çarpıştı, refüje çıkan araçta 1 kişi yaralandı
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Bolu\'da D-100\'de otomobil tırla çarpıştı, refüje çıkan araçta 1 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 Karayolu'nun Atatürk Orman Parkı mevkiinde otomobil ile tır çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Atatürk Orman Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 14 AN 917 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki 14 ABV 937 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkD-100 Karayolu3. SayfaGüncelBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da D-100'de otomobil tırla çarpıştı, refüje çıkan araçta 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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