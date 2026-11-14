Atatürk Üniv. öğrencileri Erzurum Darülaceze Evi\'nde yaşlılarla bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Köseoğlu ve öğrencileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Erzurum Darülaceze Evi’ni ziyaret ederek kurumda kalan yaşlılarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, yaşlıların yaşam koşulları hakkında bilgi alırken hayat tecrübelerini ve anılarını da dinleme fırsatı buldu.

Doç. Dr. Aslı Köseoğlu’na ziyarette öğrencileri Fatma Güllügil, Fatma Özhilal, Ayşenur Başdağ, Simgenur Aytepe, Mariia Krayem, Olcay Kırdağ ve Ferhat Kavrık eşlik etti. Öğrenciler, kurum sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve kuşaklar arasında anlamlı bir iletişim kurulmasına katkı sundu.

Yaşlılar günlük yaşamlarını bağımsız sürdürebiliyor

Ziyaret sırasında Darülaceze Evi’nin işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında da bilgi alındı. Kurumda kalan yaşlıların, ev ortamını aratmayan bir yaşam alanında günlük faaliyetlerini mümkün olduğunca bağımsız şekilde sürdürebildikleri belirtildi. Sakinlerin gün içerisinde dışarı çıkabildiği, ilgi alanlarına yönelik hobilerle vakit geçirebildiği ve sosyal yaşamlarını aktif tutabildiği ifade edildi.

Yaşlıların sağlık ve bakım ihtiyaçlarının üç hemşire ve bakım personeli tarafından takip edildiği, bu sayede ihtiyaç duydukları desteği alırken günlük yaşam alışkanlıklarını da koruyabildikleri aktarıldı.

Yaşlılardan gençlere hayat tecrübelerine dayalı tavsiyeler

Ziyaretin en anlamlı bölümlerinden biri, kurum sakinlerinin gençlerle hayat tecrübelerini paylaştığı sohbetler oldu. Öğrencilere ailelerinin, özellikle anne ve babalarının kıymetini bilmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan yaşlılar, aile bağlarının korunmasının ve sevdiklerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Gazetecilik öğrencilerine meslek hayatlarına ilişkin önerilerde de bulunan kurum sakinleri, başarılı olmanın temelinde çok çalışmanın, kararlılığın ve hedeflerden vazgeçmemenin bulunduğunu dile getirdi. Gençlerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Farklı kuşakları aynı ortamda buluşturan ziyaret, öğrenciler için toplumsal duyarlılıklarını geliştirebilecekleri ve hayat tecrübelerinden yararlanabilecekleri anlamlı bir deneyim oldu. Paylaşılan anılar ve kurulan samimi iletişim, kuşaklar arası dayanışmanın, karşılıklı anlayışın ve yaşlılara yönelik toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Servet Arslan