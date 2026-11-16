Ankara Atatürk Sanatoryum Hastanesi'nde diyabetli çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Atatürk Sanatoryum Hastanesi'nde diyabetli çocuklar için etkinlik düzenlendi

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Ankara Atatürk Sanatoryum Hastanesi\'nde diyabetli çocuklar için etkinlik düzenlendi
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Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabetli çocuklar için Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi. Buluş ve ekibinin organize ettiği programda çocuklar Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve masal anlatımıyla eğlendi; sosyal desteğin önemine dikkat çekildi.

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuklara yönelik anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, diyabet tanısı almış çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Hacivat-Karagöz gösterisinden sihirbazlık gösterilerine, masal anlatımından çeşitli eğlenceli etkinliklere kadar pek çok programın yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Hastanenin Çocuk Endokrinoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Derya Buluş ve ekibi tarafından organize edilen programa hastane yönetimi, sağlık çalışanları, diyabet hastaları ve özellikle diyabet tanısı almış çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Derya Buluş, Dünya Diyabet Günü'nün önemine değinerek diyabet hastalığı, tedavi süreçleri ve hastalıkla yaşam konusunda katılımcılara bilgi verdi. Diyabetle mücadelenin yalnızca tıbbi tedaviden ibaret olmadığını vurgulayan etkinlikte, çocukların ve ailelerinin bilinçlendirilmesinin, sosyal yaşamda desteklenmesinin ve kendilerini yalnız hissetmemelerinin önemine dikkat çekildi.

Minik yüreklerin mutluluğu salonu sardı

Ankara Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen programda çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. Hacivat-Karagöz gösterisi, sihirbazlık gösterileri ve masal anlatımıyla keyifli anlar yaşayan çocuklar, müzik ve eğlence eşliğinde gün boyunca doyasıya eğlendi.

Günlük yaşamlarında hastalıklarıyla mücadele eden miniklerin yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu. Çocuklar bir yandan eğlenip güzel vakit geçirirken diğer yandan kendileri gibi diyabetle yaşayan arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Diyabetli çocukların yalnızca tedavi süreçlerinde değil, sosyal yaşamlarında da desteklenmelerinin önemini ortaya koyan etkinlik, çocukların yüzlerinde tebessüm ve hafızalarında güzel hatıralar bırakarak sona erdi.

Kaynak: İHA
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