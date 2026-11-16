İskeçe Türk Birliği Başkanı kuruluşun 100. yılında Anıtkabir'de çelenk bıraktı - Son Dakika
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İskeçe Türk Birliği Başkanı kuruluşun 100. yılında Anıtkabir'de çelenk bıraktı

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İskeçe Türk Birliği Başkanı kuruluşun 100. yılında Anıtkabir\'de çelenk bıraktı
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Kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ve heyeti Anıtkabir'e gitti. Abdurahimoğlu mozoleye çelenk koydu, saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İskeçe Türk Birliğinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Birlik Başkanı Kerem Abdurahimoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Abdurahimoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Abdurahimoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Abdurahimoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özel Defter'e yazdığı mesajda İskeçe Türk Birliği Başkanı Abdurahimoğlu, şunları kaydetti:

"Huzurunuzda bulunmanın derin gururunu ve tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yönetim ve denetim kurumlarımız, kadınlar kurulumuz ve birliğimizin geleceğe dair en büyük umudu olan gençlerimizle birlikte bundan bir asır önce fikirlerimiz dışında, çağdaşlaşma yolunda yakılan meşalenin taşıyıcıları olarak huzurunuzdayız. İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya'da bir asır, hukuk, hak mücadelesinde öncü neferlerinden biri olmuş, varlığını ve değerlerini ve toplumsal kimliğini koruma kararlarından asla vazgeçmemiştir. Batı Trakya Türkleri olarak, yurtta sulh, cihanda sulh ilkenizi kendimize rehber edinerek hak mücadelemizi, hukuk, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde sürdürmekteyiz. Aziz Ata'm fikirleriniz, ilke ve inkılaplarınız, aradan geçen onca yıla rağmen bugün Batı Trakya Türk gençliğinin yolunu aydınlatan en parlak ışık olmaya devam etmektedir.

Bizler, geçmişten aldığımız güç ve geleceğe duyduğumuz inançla bıraktığınız aydınlanma mirasını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatAnıtkabirGüncelSon Dakika

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