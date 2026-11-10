İçişleri Bakanı Çiftçi, 111. Dönem kaymakamlarına saha vurgusu yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, 111. Dönem kaymakamlarına saha vurgusu yaptı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem kaymakamlarını Bakanlıkta ağırladı. Çiftçi, kaymakamlığın makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas aldığını belirterek genç meslektaşların asıl mektebinin masa başı değil sahanın bereketi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaları gerçekleşen 111. Dönem kaymakamlarını kabul etti.

Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün atama heyecanlarına ortak oldukları kaymakamları bugün İçişleri Bakanlığı'nda ağırladıklarını belirtti.

Kaymakamlığın önemine işaret eden Çiftçi, "Kaymakamlık, makamdan önce mesuliyeti, yetkiden önce hizmeti esas alan bir gönül seferberliğidir. Genç meslektaşlarımızın asıl mektebi, masa başı değil, sahanın bereketi ve Anadolu insanımızın engin irfanıdır." ifadelerini kullandı.

Makamların ve görev yerlerinin değişebileceğini ancak milletin gönlünde bırakılan güzel izlerin kalıcı olduğuna işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımızın, kapılarını ve gönüllerini vatandaşlarımıza daima açık tutacaklarına, kimsesizlerin kimsesi olacaklarına, halkımızın duasını ve Hakk'ın rızasını kazanmayı en büyük şeref bileceklerine yürekten inanıyorum.

Vatanımızın dört bir yanına hizmet aşkıyla revan olan 111. Dönem kaymakamlarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yolları ve bahtları açık, kararları isabetli, aziz milletimize hizmetleri bereketli olsun."

Kaynak: AA
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