Kırmızı bültenle aranan Daltonlar üyesi Gökhan Şahin Gürcistan\'dan iade edildi

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar üyesi Gökhan Şahin Gürcistan'dan iade edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlık duyurusunda, Şahin'in Gürcistan'dan ülkemize iade edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: ""Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi."
Kaynak: İHA
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