Fransa İçişleri Bakanlığı protestolarda 106 bin katılımcı ve 121 gözaltı açıkladı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede artan yaşam maliyetleri ve mevcut eğitim şartlarına yönelik düzenlenen protestoların bugün düzenlenen beşinci turuna ülke genelinde yaklaşık 106 bin, başkent Paris'te ise 24 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bakanlık, gösterilerde 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa'da artan yaşam maliyetleri ve mevcut eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen protestoların beşinci turu gerçekleştirildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, gösterilere ülke genelinde yaklaşık 106 bin, başkent Paris'te ise 24 bin kişi katıldı. Protestoların organizatörleri ise ülke genelindeki katılımın 200 bin, Paris'teki katılımın 100 bin civarında olduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında ülke genelinde 121 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, yetkililer bugünkü eylemlere katılımın geçen haftaki protestolara kıyasla daha düşük olduğunu bildirdi.

Gösteriler genel olarak sakin geçerken, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'te bazı göstericilerin belirlenen güzergahtan ayrılarak izinsiz bir yürüyüş düzenlemeye çalıştığı belirtildi. Polisin müdahalesiyle söz konusu girişimin engellendiği aktarıldı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında, Paris'teki yürüyüş güzergahı boyunca kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, buralarda göstericilere yönelik güvenlik aramaları gerçekleştirdi.

Paris'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Bastille Meydanı'ndan ilerleyerek Ulus Meydanı'nda sona eren yürüyüşte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı ve polisin şiddetli müdahalelerini eleştiren sloganların yer aldığı pankartlar taşındı. Gösterinin planlanan saatte sona ermesinin ardından başkentteki metro hatlarının yeniden hizmete açıldığı ve kalabalıkların meydanlardan sorunsuz şekilde ayrıldığı bildirildi.