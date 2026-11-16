İçişleri Bakanlığı siber operasyonda 167 şüpheliden 32\'sinin tutuklandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, 'Siber suçlarla mücadele' kapsamında son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 167 şüphelinin yakalandığını ve 32'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; son 5 günde siber suçlara yönelik 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı' gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; muhtelif miktarda silah ve fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çalışmalar kapsamında yakalanan 167 şüpheliden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

802 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde; asayiş ve siber suçlar kapsamında 1247, terör örgütlerine yönelik ise 713 hesap ve kişi belirlendi. Sanal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 4 bin 571 hesap ve kişi hakkında işlem yapılarak, 802 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.