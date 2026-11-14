İçişleri Bakanlığı 7 ilde dolandırıcılıkta 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; operasyonlar Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendi. Hesaplarında 3 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; sanal medyada iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.