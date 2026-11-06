Fransa İçişleri Bakanlığı\'nın tahminine göre yaklaşık 600 bin kişi eylemlere katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın tahminine göre yaklaşık 600 bin kişi eylemlere katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre perşembe günü ülke genelinde düzenlenen protestolara yaklaşık 600 bin kişi katıldı. Bakanlığın verisi, eylemlere katılımın ülke çapında bu düzeyde olduğunu gösteriyor.
PARİS, 6 Kasım (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre perşembe günü ülke genelinde düzenlenen protestolara yaklaşık 600.000 kişi katıldı.
Kaynak: Xinhua
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