Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin\'de yakalandı

Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özbekistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Odil Khudayberdıev, Mersin'de yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şahsın yakalanmasını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."
Kaynak: İHA
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