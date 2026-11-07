Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin'de yakalandı

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Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin\'de yakalandı
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Özbekistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Odil Khudayberdıev, Mersin'de yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şahsın yakalanmasını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: "Özbekistan adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Odil Khudayberdıev' isimli şahıs, Mersin'de yakalandı."

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıÖzbekistan3. SayfaMersinSon Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan kırmızı bültenle aranan Odil Khudayberdıev Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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