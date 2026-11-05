Antalya\'da 4 gün süren Göç İdaresi toplantısında sınır dışı uygulamaları ele alındı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, denetim faaliyetlerinde uygulama birliğini geliştirmek, kurumsal koordinasyonu artırmak ve saha tecrübelerini paylaşmak amacıyla "Yıllık İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da dört gün süren toplantının açılışında Antalya Vali Yardımcısı Halil Avşar ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz birer konuşma yaptı.

Toplantıya Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Yüksel ve Hakan Arıkan, Mülkiye Başmüfettişleri İbrahim Sevimli, Dr. Atilla Şahin ve Dr. Bedrettin Özmen, Göç İdaresi Başkanlığının birim amirleri, denetçi ve denetçi yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personeli katıldı.

Toplantıda, ön inceleme ve disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, ceza hukukunun temel ilkeleri ve kamu görevlisi suçları, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale ve doğrudan temin işlemleri ile taşınır mal yönetimine ilişkin iş ve işlemler ele alındı.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yaptığı denetimler başta olmak üzere, denetimlerde tespit edilen bulgular ve dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü.

Sınır dışı işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulamalar, merkezlerin işleyişi, alınan tedbirler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile entegre sınır yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Çalışanları sürekli geliştiren bir anlayış benimseniyor

Antalya Vali Yardımcısı Avşar, göç yönetiminin stratejik, hassas ve dinamik bir alan olduğunu ifade etti.

Mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin ve kurumsal kapasitenin artırılmasının büyük önem taşıdığını aktaran Avşar, eğitim ve değerlendirme toplantılarının sahadaki uygulamaları standart hale getirmek ve ortak vizyonu pekiştirmek açısından kıymetli olduğunu kaydetti.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Öz de denetimi, etkili bir yönetimin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olarak tanımladı.

Denetimin yalnızca eksiklik tespit eden ve yaptırım uygulayan bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Öz, yol gösteren, eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayan ve çalışanları sürekli geliştiren bir anlayış benimsendiğini söyledi.

Öz, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeni bir birim olmasının sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek tecrübeyi korumayı ve denetim anlayışını yenilikçi, gelişime açık bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.