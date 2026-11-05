Antalya'da 4 gün süren Göç İdaresi toplantısında sınır dışı uygulamaları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da 4 gün süren Göç İdaresi toplantısında sınır dışı uygulamaları ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da 4 gün süren Göç İdaresi toplantısında sınır dışı uygulamaları ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Antalya'da dört gün süren Yıllık İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıda denetim bulguları, disiplin soruşturmaları ve sınır dışı uygulamaları ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, denetim faaliyetlerinde uygulama birliğini geliştirmek, kurumsal koordinasyonu artırmak ve saha tecrübelerini paylaşmak amacıyla "Yıllık İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'da dört gün süren toplantının açılışında Antalya Vali Yardımcısı Halil Avşar ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz birer konuşma yaptı.

Toplantıya Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Yüksel ve Hakan Arıkan, Mülkiye Başmüfettişleri İbrahim Sevimli, Dr. Atilla Şahin ve Dr. Bedrettin Özmen, Göç İdaresi Başkanlığının birim amirleri, denetçi ve denetçi yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personeli katıldı.

Toplantıda, ön inceleme ve disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, ceza hukukunun temel ilkeleri ve kamu görevlisi suçları, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale ve doğrudan temin işlemleri ile taşınır mal yönetimine ilişkin iş ve işlemler ele alındı.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yaptığı denetimler başta olmak üzere, denetimlerde tespit edilen bulgular ve dikkat edilmesi gereken konular görüşüldü.

Sınır dışı işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulamalar, merkezlerin işleyişi, alınan tedbirler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile entegre sınır yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Çalışanları sürekli geliştiren bir anlayış benimseniyor

Antalya Vali Yardımcısı Avşar, göç yönetiminin stratejik, hassas ve dinamik bir alan olduğunu ifade etti.

Mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin ve kurumsal kapasitenin artırılmasının büyük önem taşıdığını aktaran Avşar, eğitim ve değerlendirme toplantılarının sahadaki uygulamaları standart hale getirmek ve ortak vizyonu pekiştirmek açısından kıymetli olduğunu kaydetti.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Öz de denetimi, etkili bir yönetimin ayrılmaz ve tamamlayıcı parçası olarak tanımladı.

Denetimin yalnızca eksiklik tespit eden ve yaptırım uygulayan bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Öz, yol gösteren, eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayan ve çalışanları sürekli geliştiren bir anlayış benimsendiğini söyledi.

Öz, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeni bir birim olmasının sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek tecrübeyi korumayı ve denetim anlayışını yenilikçi, gelişime açık bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıİncelemeAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 4 gün süren Göç İdaresi toplantısında sınır dışı uygulamaları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android