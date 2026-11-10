Muş Varto'da Aile Destek Merkezi'nde kadınlara uyuşturucu semineri verildi - Son Dakika
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Muş Varto'da Aile Destek Merkezi'nde kadınlara uyuşturucu semineri verildi

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Muş Varto\'da Aile Destek Merkezi\'nde kadınlara uyuşturucu semineri verildi
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İçişleri Bakanlığı desteğiyle Muş'un Varto ilçesinde kadınlara uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri verildi. Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen seminerde Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolünü ve erken farkındalığın önemini anlattı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğince, Varto ilçesinde kadınlara yönelik uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 - Ailene Sahip Ol Projesi" kapsamında, Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ailenin Gücü" seminerinde ???????kadınlara bağımlılıktan korunmanın ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl tarafından verilen seminerde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgi verildi.

Programa, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç, Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eda Tepeli, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, dernek üyeleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş Varto'da Aile Destek Merkezi'nde kadınlara uyuşturucu semineri verildi - Son Dakika
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